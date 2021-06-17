ليبيا- أرجع عضو مجلس النواب علي التكبالي تخوف عدد من المرشحين من مساعي تأجيل إقامة الانتخابات في موعدها لاجتمالية فشل خطط وضعوها لذلك.

التكبالي أوضح في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط تابعتها صحيفة المرصد أن تمسك هؤلاء بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها رغم كونهم ينتمون لسلطة الأمر الواقع، يأتي خوفًا من من انعكاسات تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي على ما أعدوه مبكرًا من خطط للمعركة الرئاسية.

وأضاف التكبالي: إن هذه الخطط تعتمد في الغالب على المال والثقل الجهوي أكثر من اعتمادها على الشعبية بالشارع، واحتمال ظهور منافسين جدد باستعدادات مماثلة خلال فترة التأجيل.

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