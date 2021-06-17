ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني أمس الأربعاء بكل من عضو مجلس النواب عن بني وليد حسن البرغوثي وعضو المجلس عن القره بوللي ابتسام جمعة، وعضو المجلس عن الجفرة معاذ رافع، بحضور أعضاء من المجلس البلدي القره بوللي.

الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة ناقش الأوضاع الأمنية داخل بلدية القره بوللي، وكذلك سبل دعم مديرية الأمن بها، كون البلدية تعتبر من بلديات طوق العاصمة.

كما تناول الاجتماع عمليات التعدي والانتهاكات التي يقوم بها بعض المواطنين على الغابات، من قطع الأشجار الأمر الذي يؤثر سلبًا على الغطاء البيئي، وكذلك التطرق لموضوع الهجرة غير الشرعية باعتبار البلدية تطل على شاطئ البحر.

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