روسيا – ارتفعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، امس في ظل قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 71.99 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 28 كوبيكا إلى 87.26 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكما أفاد الكرملين في وقت سابق، فإن الرئيسين سيبحثان اليوم وضع وآفاق العلاقات الثنائية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى قضايا الساعة، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة كورونا وتسوية الصراعات الإقليمية. ويعد هذا أول لقاء شخصي بين بوتين وبايدن منذ تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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