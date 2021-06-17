ليبيا- شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على رفضه لأي محاولات لعرقلة وتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية عن موعد الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف صالح جاء بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس النواب تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمع المستشار صالح برئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح في مكتب الأول في مدينة القبة، تم فيه التأكيد على ضرورة العمل على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

ونقل البيان عن المستشار صالح رفضه لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار الرئيس بطريقة مباشرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فيما جدد السايح جاهزية المفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة في الموعد المحدد.

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