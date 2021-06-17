ليبيا – تدارس مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع مندوب ألمانيا “كريستوف هيزغن” سبل إيجاد توافق دولي حقيقي لدعم المسار السياسي في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن السني اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن الجانبين بحثا الاستعدادات التي تسبق مؤتمر برلين، 2 وشددا على أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وجدد الجانبان موقفهما المؤكد على ضرورة إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ العام 2011، وسرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وأهمية إرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخليًا وخارجيًا.

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