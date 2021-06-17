ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أنه غير موافق على إجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

السويحلي تساءل في ندوة بعنوان “انتخابات 24 ديسمبر” وفقًا لقناة “ليبيا الحدث”: “إذا ما ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر هل نوافق عليه؟ لا لن نوافق ‏عليه، لن نوافق على شخص يرغب في حكمنا بالبندقية، واليوم ‏نسمح له بأن يحكمنا بالصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

وأضاف: “أما لو ترشح سيف الإسلام القذافي، فهل معقول أن ‏نوافق عليه، ونجعل ترشحه جائزًا؟ هذا واحد بيننا وبينه دم نحتاج ‏‏20 سنة حتى ننسى أنه ممكن أن ينتقم مني، فنحن بشر في النهاية”.

وقال: “إن النظام المفتت هذا هو الأفضل بالنسبة لليبيا، ‏رغم العيوب الكثيرة، التي نستطيع أن نعالجها، ولكن ليس بالذهاب ‏بعيدًا والتطرف عن طريق انتخاب شخص بشكل مباشر عن طريق ‏الصندوق الانتخابي”.

كما لفت إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة، ومؤتمر ‏برلين وغيره تتكلم عن انتخابات رئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية، ‏وهو ما يعني أن يتم ذلك من خلال الاتفاق على الدستور لا مجرد ‏الانتخابات فقط.

واختتم حديثه بالقول: “في النهاية الليبيين هم أصحاب القرار، لكن من خلال ‏مضامين دستورية واضحة”، بحسب قوله.