الأردن – أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي امس تعيين المدرب العراقي عدنان حمد مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم، بعد قبول استقالة فيتال بوركلمانز ومساعده فانديرهايدن.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني لكرة القدم: “بناء على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 16 حزيران، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت ما يلي:

– قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن.

– تعيين المدرب عدنان حمد، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداء من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021”.

وكان المنتخب الأردني قد فقد فرصة بلوغ الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف دون مقابل أمس الثلاثاء.

وسبق أن قاد حمد المنتخب الأردني لسنوات طويلة وقاده للتأهل لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم

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