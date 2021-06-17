ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

اللقاء تناول بحسب المكتب الاعلامي للمنفي تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

هذا ونقل كامل تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

ومن جانبه أثنى رئيس المجلس الرئاسي، على الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه قد حضر إجتماع المنفي مع الوفد المصري رئيس جهاز المخابرات الليبي اللواء حسين العائب.

Share and Enjoy ! 0 Shares