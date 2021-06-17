ليبيا – في لفتة كريمة وأخوية قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطراني بزيارة رئيس الحكومة الليبية السابق عبد الله الثني بمقر إقامته في مدينة بنغازي، بحضور عدد من نواب البرلمان ووزراء الحكومة الليبية السابقة بعد عودته من الخارج.

النائب الأول أثنى على كل الجهود التي بذلتها الحكومة برئاسة عبد الله الثني طوال فترة توليهم هذه المهمة، وتغليبهم للمصلحة العامة، والتزامهم بمخرجات الحوار السياسي وتسليمهم السلس للسلطة التنفيذية بعد اعتمادها بشكل رسمي من البرلمان، والتي أفضت أخيرًا إلى إنشاء كيان موحد يمثل كل الليبيين والمتمثله في حكومة الوحدة الوطنية.

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