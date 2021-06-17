جنيف – أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تبادلا الهدايا خلال لقائهما في جنيف امس الاربعاء.

وقال بيسكوف إن بوتين أهدى للرئيس الأمريكي مجموعة “موسكو” من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ “خوخلوما”.

من جهته كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهدى لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف امس الأربعاء، نظارات طيار شمسية وتمثال بيسون من الكريستال صغيرا لجاموس أمريكي منصوب على منصة خشبية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن النظارة الشمسية مصنعة بطلب خاص من قبل شركة “Randolph” في ولاية ماساتشوستس، التي تقدم خدمات للقوات الأمريكية والحلفاء في الناتو.

وأوضح البيت الأبيض في هذا السياق أن البيسون “أحد أفخم الحيوانات” في الولايات المتحدة ويرمز إلى “القوة والوحدة والمرونة”.

واستضافت مدينة جنيف السويسرية امس الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولي الأخير منصب وزير الخارجية الأمريكي.

وأكد الرئيس الروسي أنه ليست لديه أوهام عقب قمته مع نظيره الأمريكي لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويمكنهما الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

بدوره، قال بايدن إن بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذا النزاع لن يصب في مصلحة أحد.

وأسفرت المحادثات عن صدور إعلان مشترك لهما حول إطلاق موسكو وواشنطن “الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي”، كما عقد الرئيسان مؤتمرين صحفيين منفردين.

المصدر: وكالات

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