ليبيا – كشف الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس العميد مسعود إبراهيم مسعود عن إنقاذ خفر السواحل الليبيين 250 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية.

مسعود أفاد في بيان صحفي صادر عنه أن عملية الإنقاذ التي نفذها زورق الدورية “فزان” تمت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث وحفظ حياة المهاجرين غير الشرعيين، فيما حصل تمرد من قبلهم بعد ذلك.

وأضاف البيان: إن ما تبقى من المهاجرين غير الشرعيين ممن كانوا على متن قوارب مطاطية متجهة إلى أوروبا هو 61 فقط بعد هروب الباقين بعد التمرد. مشيرًا في سياق ذي صلة إلى تمكن الزورق “أوباري” من إنقاذ 58 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية.

وأضاف البيان: إن هؤلاء تم إنزالهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. مؤكدًا متابعة الجهاز عملية رعاية هؤلاء إلى حين التمكن من إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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