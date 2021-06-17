لليوم الثاني.. كوريا الشمالية تعقد اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الحاكم

كوريا ش – أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن حزب العمال عقد لليوم الثاني اجتماعا رئيسيا، مع التركيز على القضايا الاقتصادية، وسط تكهنات بإمكانية مناقشة السياسة الخارجية كذلك.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الزعيم الشمالي كيم جونغ-أون يترأس حلقة نقاش خلال الاجتماع الكامل لليوم الثاني للجنة الحزب المركزية. وشوهد وزير الخارجية ري سون-جون وهو يسجل ملاحظات في إحدى الصور.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الاجتماع تضمن سلسلة من مناقشات اللجان واجتماعات تشاورية لـ”الدفع بنجاح للمهام القتالية للنصف الثاني من العام دون انحراف عن المسار”.

وأوضحت أن مناقشات اللجان شملت مجالات متعددة، كالمعادن والنقل بالسكك الحديدية والصناعات الكيماوية والكهرباء والفحم والصناعات الخفيفة والصناعة الزراعية وحالات الطوارئ لمكافحة الجائحة ومناهضة الممارسات المناهضة للاشتراكية.

وقالت الوكالة إن “المشاركين درسوا مشروع قرار سيطرح خلال الجلسة الكاملة وأكدوا الإجراءات ذات الصلة، والأرقام المخطط لها التي تضمن الدقة العلمية والتطبيق العملي لها”.

وجذب الاجتماع العام، وهو الثالث من نوعه هذا العام انتباها شديدا حيث يمكن أن تكشف كوريا الشمالية فيه النقاب عن توجهاتها السياسية تجاه واشنطن وسيئول، بعدما أنهت واشنطن مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية، بالإضافة إلى اتفاق الرئيسين مون جيه-إن وجو بايدن خلال قمتهما على اعتماد النهج الدبلوماسي لحل القضية النووية.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع مستمر دون تحديد متى سينتهي.

المصدر: “يونهاب”

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