ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء اجتماعًا مع المساهمين بالشركة الليبية للأسمدة.

المجتمعون صادقوا بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط على التسمية الجديدة للشركة “الشركة الليبية للأسمدة”، واستكمال إجراءات التسجيل القانونية اللازمة في الداخل والخارج.

واستعرض الاجتماع الاتفاقية والتعديلات المرفقة لها ومحاضر الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الشركة الواعد، وتحسين أدائها في المستقبل.

من جانبه، قدم المدير التنفيذي المكلف لشركة لايفكو عوض الصابر شكره الجزيل لصنع الله على اتخاذ هذه الخطة الجريئة في إنقاذ الشركة وكوادرها الوطنية من الشراكة السابقة، وتفهمها للظروف التي مرت على الشركة منذ عام 2013.

بدوره، أكد صنع الله على المسؤلية الكبيرة التي تقع على عاتق رئيس مجلس وأعضاء الإدارة للشركة للنهوض بها، مشددًا على ضرورة اتباع أفضل المعايير في السلامة العامة وسلامة العمليات ونمذجتها، مع التأكيد على بناء صفوف جديدة من الشباب لتشغيل وصيانة مصانع الشركة والمحافظة على اصولها.

هذا وحضر الاجتماع كل من: العماري محمد العماري عضو مجلس الإدارة، وخلف الله إبراهيم، مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة ومحمد اللب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبر الدائرة المغلقة علي حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار (أحد المساهمين بالشركة) وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

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