إيطاليا – كرر مانويل لوكاتيلي نجم المنتخب الإيطالي، ما فعله كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، وأبعد زجاجات المشروبات الغازية من أمامه خلال مؤتمر صحفي خلال بطولة أمم أوروبا.

وقام لوكاتيلي قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على سويسرا بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، بإبعاد المشروبات الغازية لشركة “كوكا كولا” أحد رعاة البطولة القارية، وووضع قارورة مياه أمامه على الطاولة التي كانت تتزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تتويجه بها لتسجيله هدفين من أهداف “الآتزوري” الثلاثة.

وكان رونالدو قد فعل الأمر نفسه وأبعد زجاجات المياه الغازية، ورفع زجاجة ماء، قائلا: اشربوا الماء، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء هنغاريا أمس الأول، الذي انتهى بفوز “برازيل أوروبا” بثلاثية بيضاء.

كما قام نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني بهدف دون مقابل، بإبعاد زجاجة جعة من لشركة “هاينكن” ووضعها تحت الطاولة.

وعلى العكس تماما، قام مدرب المنتخب الروسي بفتح زجاجة “كوكا كولا” كانت أمامه وقام بشربها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز روسيا على فنلندا بهدف نظيف أمس الأربعاء.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اللاعبين بعدم إبعاد منتجات رعاة بطولة أمم أوروبا خلال المؤتمرات الصحفية للبطولة القارية.

المصدر: RT

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