السعودية – أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية إن الاتحاد العربي تلقى مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه.

كما زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 – 2025.

المصدر: صحيفة “الصباح العربي”

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