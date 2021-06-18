ليبيا – اجتمع آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى أمس الخميس مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سونغ سو وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى ليبيا.

الوكيل أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السفير الكوري لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين طيلة فتره عمله في ليبيا، مثمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه ،أعرب السفير الكوري عن شكره وامتنانه لكافة التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله سواء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، والوزارات ، والمؤسسات الأخرى.

وعبر السفير عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية، متمنياً ارساء دعائم الأمن والإستقرار والإزدهار في ليبيا.