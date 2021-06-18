أذربيجان – أصدرت النيابة العامة في أذربيجان مذكرة بحث دولية بحق رئيس اتحاد أرمن روسيا أرو أبراهاميان وصاموئيل كارابتيان رئيس مجموعة “تاشير”، و دافيد غالوستيان رئيس شركة Royalsys Engineering.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيانها: “أثبت التحقيق أن المذكورين أعلاه قاموا بالتعاون مع أشخاص آخرين، بتنظيم عمليات تهريب عن طريق الجو، بهدف تزويد القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا بالأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والمعدات العسكرية، وذلك في انتهاك لمتطلبات الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي والشحن ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا”.

وأضاف البيان، أن هؤلاء الأشخاص قاموا، خلال الفترة 2001-2021، بتنظيم عمليات نقل أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات وقذائف من العيار الكبير، إلى أرمينيا “ومن هناك إلى قره باغ التي تحتلها أرمينيا وإلى المناطق المجاورة لجمهورية أذربيجان”.

ونوه البيان بأن النيابة العامة، فتحت قضية جنائية في 28 أبريل للتحقيق في هذا الموضوع، وأرسلت النيابة العامة طلبات مساعدة قانونية إلى الهيئات الحكومية ذات العلاقة في الدول الأجنبية.

المصدر: نوفوستي

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