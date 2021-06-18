روسيا – نجح القط “أخيل” بالتنبؤ بفوز المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في بطرسبورغ الروسية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لأمم أوروبا.

ووضع وعاءان مملوآن بالطعام أمام القط أخيل، وتم وضع علم السويد بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم سلوفاكيا بالقرب من الوعاء الثاني.

واختار “أخيل” الوعاء الأول، وهذا يعني أنه تنبأ بفوز السويد على سلوفاكيا.

وانتهت المباراة لمصلحة السويد بهدف دون مقابل.

ويقوم القط “أخيل” الأصم منذ ولادته، الذي كان يحرس اللوحات الثمينة من الفئران في متحف “إرميتاج” الشهير في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمامه، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ “أخيل” بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات في البطولات الكبرى على غرار الأخطبوط بول في مونديال 2010 والقط أخيل في كأس القارات 2017 ومونديال 2018.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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