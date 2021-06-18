هولندا – حقق المنتخب الهولندي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم.

وسجل ثنائية “الطواحين” الهولندية ممفيس ديباي من ركلة جزاء ودينزل دومفريس في الدقيقتين 11 و67 على التوالي.

وجرت المباراة على أرضية ملعب “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة أمستردام.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الهولندي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه في مباراته الأولى على نظيره الأوكراني بنتيجة 3-2، ليصبح ثالث المنتخبات التي تضمن مقعدها في ثمن نهائي البطولة القارية بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب النمساوي عند 3 نقاط جمعها بعد فوزه في مباراته الأولى على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1.

– ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد انتهاء منافسات جولتها الثانية:

1- هولندا 6 نقاط (من انتصارين).

2- أوكرانيا 3 نقاط (من خسارة وفوز).

3- النمسا 3 نقاط (من فوز وخسارة).

4- مقدونيا الشمالية من دون نقاط (بعد هزيمتين).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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