ألمانيا – تأهل الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما إلى الدور نصف النهائي من بطولة هاله الألمانية لكرة المضرب اليوم الجمعة، بعد فوزه على صاحب الأرض فيليب كولشرايبر في الدور ربع النهائي.

وتمكن روبليف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وسيواجه روبليف في المربع الذهبي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.3 مليون يورو، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز بدوره على الجنوب إفريقي لويد هاريس جورج بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru

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