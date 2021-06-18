روسيا – تغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب السويدي بالفضل في الفوز لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ77.

وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب السويدي في البطولة القارية بعد تعادله في مباراته الأولى من دون أهداف مع إسبانيا التي تواجه بولندا في الجولة ذاتها غدا السبت.

– الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة:

1- السويد 4 نقاط (من تعادل وفوز).

2- سلوفاكيا 3 نقاط (من فوز وخسارة).

3- إسبانيا نقطة واحدة (من تعادل).

4- بولندا من دون نقاط (بعد خسارة).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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