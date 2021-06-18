السيسي.. لا وقت لدينا ولا جهدا ولا فرصة لنتآمر ونخرب بلاد الآخرين

السيسي.. لا وقت لدينا ولا جهدا ولا فرصة لنتآمر ونخرب بلاد الآخرين

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوقوف ضد القيادات الإرهابية المتطرفة وعدم التدخل في شؤون الدول وزعزعة استقرار الجيران، من أهم ثوابت سياسة الدولة المصرية.

وقال خلال لقائه وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: “هذه الثوابت ليست مرحلة مؤقتة أو عابرة.. هذه الثوابت لا تتغير”.

وأضاف: “ليس لدينا وقت ولا جهد ولا فرصة لكي نتآمر ونخرب بلادنا وبلاد الآخرين، ونعتبر إن هذا فيه مصلحة قومية، لكن مصلحتنا القومية كلنا إننا نبقى مستقرين ومتطورين، والدول لا تتطلع للأمام بغير هذه المفاهيم”.

وتابع: “المؤسسات الوطنية هي أساس تقدم واستقرار الدول، ولا دور ولا مجال لأحد آخر أن يكون له دور داخل الدولة إلا المؤسسة الوطنية ومؤسساتها الفرعية”.

ودعا السيسي إلى “إعادة دور الدولة الليبية على حساب منطق الميليشيات وسيطرتها”، مشيرا إلى “وقوف مصر إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق لمواجهة مخططات التقسيم، ومساندة لبنان ومؤسسات الدولة فيه”.

وقال: “أهدافنا واحدة بالنسبة للعراق ومستقبل سوريا وذلك إلى جانب دعمنا لأشقائنا في فلسطين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، آخذين في الاعتبار أن الدور الذي تضطلع به مصر إيمانا بما يقع عليها من مسؤولية قومية تحتم وقوفها بجانب أشقائها العرب”.

المصدر: RT

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