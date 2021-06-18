سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيف المنتخبات، الجمعة، والذي سيتم الاعتماد عليه رسميا خلال مراسم قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيرا عن السابق باستثناء تقدم الإمارات على حساب العراق الأمر الذي جعلها في المستوى الثالث بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الرابع.

وجاء في المستوى الأول كل من اليابان وإيران، وفي المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، والمستوى الثالث السعودية والإمارات، والمستوى الرابع العراق والصين، والمستوى الخامس عمان وسوريا، والمستوى السادس فيتنام ولبنان.

وستجري مراسم القرعة 1 يوليو القادم بمقر الاتحاد الآسيوي عبر الاتصال المرئي، لوضع خارطة الطريق أمام 12 منتخبا ستتنافس من أجل الوصول إلى مونديال 2022.

وحسب التصنيف الجديد سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة في الملحق القاري، والفائز منهما يلتقي مع رابع كونكاكاف في الملحق العالمي.

المصدر: fifa.com

Share and Enjoy ! 0 Shares