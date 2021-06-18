ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” حول تطورات الأزمة الليبية.

وأشار بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إلى تدارس الجانبين التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، فيما جدد “بلينكن” دعم بلاده لاستقرار ليبيا، وحرصها على العمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

بدورها أكدت المنقوش حرص السلطة التنفيذية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خارطة المرحلة التمهيدية، مشددة على أهمية دعم الولايات المتحدة للرؤية الليبية في برلين 2.

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