ليبيا – تابع موقع “بوليتيكو” الإخباري الأوروبي البيان المشترك الصادر مؤخرًا عن منظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن ليبيا.

تقرير إخباري نشره الموقع تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن البيان تضمن امتعاضًا بشأن قيام خفر السواحل الليبيين بإعادة أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي للأراضي الليبية، وهو رقم كبير قياسًا بمن تم إعادتهم في العام 2020، ناقلًا وجهة نظر “توم غاروفالو” مدير فرع لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا بالخصوص.

وقال “غاروفالو”: “2021 الآن في طريقها لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات الاعتراض والعودة من قبل خفر السواحل الليبيين، منذ انزلاق البلاد في أزمة منذ أكثر من عقد من الزمان، فبالوضع الحالي لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد أن يتم إنقاذه في البحر”.

وأضاف بالقول: “بموجب القانون البحري الدولي يجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن، وورد في بيان المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه نظرًا لعدم تلبية الشروط الأساسية لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا للإنزال”.

ترجمة المرصد – خاص

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