روسيا – سخر سكيلزي، تميمة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، بطريقة طريفة من الطريقة التي فتح فيها مدرب المنتخب الروسي زجاجة مشروبات غازية من منتجات شركة “كوكا كولا” إحدى رعاة البطولة.

وقام سكيلزي بفتح زجاجة “كوكا كولا” بسهولة باستخدام مفتاح الأغطية المخصص لهذا الغرض، ردا على ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي الذي فتح زجاجة “كوكا كولا” باستخدام زجاجة ثانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب روسيا على فنلندا بهدف دون مقابل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية أمس الأول.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: rsport.ria.ru

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