ليبيا – أكد المختص بالشأن الليبي الكاتب والمحلل السياسي أحمد عطا إن زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا حملت العديد من الرسائل.

عطا أوضح خلال استضافته من قبل قناة الغد المصرية تابعتها صحيفة المرصد أن الزيارة تاريخية، وتأتي في إطار تعزيز وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مصر وليبيا، وهي تحمل رسائل للأطراف الإقليمية، وبها أجندة منها الاستعداد لعملية الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف عطا: إن الزيارة تضمنت الحديث حول عمليات تأمين الانتخابات بالتعاون مع مصر التي تلعب دورًا محوريًا في الملف الليبي. لافتًا إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لليبيا يمثل انتهاكًا جديدًا لتركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأشار عطا إلى أن تركيا تعتمد على المذكرتين الموقعتين مع حكومة السراج لترسيم الحدود والمضي من قبل أنقرة في تأسيس منطقة لوجستية في ليبيا والتواجد العسكري في الأراضي الليبية، فالجانب التركي طامع واستمرار الانتهاكات التركية يهدد إجراء الانتخابات الليبية.

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