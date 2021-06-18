ليبيا – رأى أنور ياسين رجب وهو أحد أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل خطوة متقدمة، سيكون لها آثار إيجابية بالغة في دعم استقرار ليبيا.

رجب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس، أضاف أن الشقيقة الكبرى مصر عنصر فاعل في الملف الليبي، وركيزة يعتمد على دورها في بناء الاستقرار السياسي الذي بناء عليه تتحقق عملية المصالحة الوطنية أساس انطلاق عملية البناء والإعمار وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقق الاستقرار على جميع الأصعدة.

ونوه ياسين إلى أن التقارب بين القاهرة وطرابلس مع الخبرة المصرية المتراكمة عبر العصور في مجالات النهضة العمرانية والبنية التحتية ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية، تعتبر مرجعًا كفؤًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وأشار إلى أن هذا العنصر بالذات مهم في هذه المرحلة بالنسبة للدولة الليبية إذا تم ترجمته في صورة اتفاقيات تعاون بين البلدين وفي شكل عقود شراكة واستثمار، وتشغيل، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الواسعة التي تقبل عليها البلاد.

وشدد على أهمية تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات، واستثمار الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة نظرًا للعلاقة التاريخية بين الشعبين الليبي والمصري.

وأردف أن هناك العديد من العوامل المهمة والدافعة نحو تشجيع عودة الشركات المصرية لليبيا، للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، والمواصلات والإسكان والصحة وما يرتبط بها من خدمات أخرى.

رجب أكد أن الشعب الليبي يرحب بالدور المصري قيادة وشعبًا للمساهمة في رفع مستويات التنمية ودفع عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.