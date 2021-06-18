“رويترز”: اختطاف أكثر من 80 تلميذا بهجوم على مدرسة في نيجيريا

“رويترز”: اختطاف أكثر من 80 تلميذا بهجوم على مدرسة في نيجيريا

نيجيريا – أكدت وكالة “رويترز” أن الهجوم الأخير الذي تعرضت له مدرسة حكومية في ولاية كيبي في شمال غربي نيجيريا أسفر عن اختطاف عشرات التلاميذ على أيدي مسلحين.

ونقلت الوكالة عن معلم في المدرسة الواقعة في مدينة برنين ياوري النائية تأكيده أن أكثر من 80 تلميذا اختطفوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس الخميس.

وأكدت الشرطة أن خمسة معلمين اختطفوا أيضا وضابطا قتل برصاص الخاطفين.

وكانت نيجيريا قد شهدت منذ مطلع العام الجاري سلسلة حوادث اختطاف جماعي لتلامذة على أيدي جماعات مسلحة تطلب فدية من الحكومة مقابل الإفراج عن الرهائن.

المصدر: “رويترز”

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