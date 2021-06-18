ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا البيرتي كازيلاتي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها بالعاصمة الإيطالية روما، رفقة نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة والنائب عبدالقادر يحيى، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب التعاون المشترك بين البلدين، وسُبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

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