ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بمدير عام فرع شركة توتال الفرنسية في ليبيا باسكال برينت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد تدارس إمكانية إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية وشبكة التوزيع وميناء السدرة والرفع من القدرة التخزينية، لمواكبة الإنتاج اليومي للشركة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لأصول شركة الواحة النفطية.

وأضاف البيان: إن تأهيل هذه الأصول يأتي للتغلب على الصعوبات التي تواجهها الشركة المتمثلة في التسربات المتكررة في خطوط الشحن الرئيسة، فيما تم التباحث أيضا حول إمكانية توفير الدعم المادي لشركة توتال، خاصة في هذه الظروف الصعبة ونقص الميزانيات.

ووفقًا للبيان تم التطرق لتنفيذ المشاريع للحقول المكتشفة وغير المطورة والإسراع بتنفيذها، لتحسين القدرة الإنتاجية لزيادة الإيرادات، فيما أكد صنع الله أهمية تواجد كبار مسؤولي الشركات العالمية في ليبيا بهدف تطوير كل ما من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة.

Share and Enjoy ! 0 Shares