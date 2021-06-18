عندما تتعرّق كثيرا.. ماذا يمكن أن يقول عرقك عن صحتك؟!

عندما تتعرّق كثيرا.. ماذا يمكن أن يقول عرقك عن صحتك؟!

إنجلترا – يعتبر التعرّق أمرا طبيعيا تماما، فنحن جميعا نتعرق بطرق مختلفة وفي أماكن عديدة. ولكن في بعض الأحيان، قد يكون التعرق المفرط أو غير الكافي، مشكلة.

فماذا يمكن أن يقول عرقك عن صحتك؟

يعد التعرق طبيعيا إذا شعرت بالحرارة أو مارست التمارين الرياضية، ولكن بعض الأشخاص قد يتعرقون بشكل مفرط عندما لا يحتاج الجسم إلى التبريد. وأوضح الدكتور آدم فريدمان، استشاري الأمراض الجلدية في عيادات ستراتوم: “نتعرق لأن نظامنا العصبي اللاإرادي (ANS)، الذي ينظم العمليات الجسدية الرئيسية، يرسل رسائل إلى الغدد العرقية لإنتاج العرق”.

ويساعد التعرق في التحكم بدرجة حرارة الجسم عن طريق تبريدنا من خلال التبخر. ولدى الأشخاص الذين يتعرقون أكثر، قد يكون ذلك بسبب أن جهاز الإنذار العصبي الخاص بهم يرسل إشارات تعرق أقوى. وقد ينتجون أيضا المزيد من العرق من الغدد العرقية”.

ويمكن أن يشعر الناس بالحرج من تعرق راحتي اليدين والقدمين والوجوه المبللة. ومن النادر جدا ألا تكون قادرا على التعرق، حيث يمكن أن يسبب ذلك الدوخة والانهيار.

لذا، تحقق من وجود مشاكل هرمونية مثل زيادة أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية، وهي سبب شائع للتعرق.

وفي حالة فرط التعرق طويل الأمد، عادة ما تكون مشكلة وراثية حيث لا يوجد علاج سهل لها.

هل يمكن أن يشير لون ورائحة العرق إلى وجود مشكلة في صحتك؟

وفقا للدكتور فريدمان، يمكن أن يتغير لون العرق أحيانا نتيجة تناول أدوية مختلفة. وقال: “هذا يمكن أن يجعل العرق يتحول إلى اللون البرتقالي الساطع. وبعض المشاكل الصحية مثل مرض الكبد في مراحله الأخيرة تنبعث منها رائحة غير عادية من الجلد والتي من المحتمل أن تنتقل عن طريق العرق”.

وكشفت فيكتوريا وايتلي، من عيادة وايتلي، عن بعض الحقائق والأساطير المتعلقة بالتعرق.

يمكن أن يصيب فرط التعرق الرجال والنساء من جميع الأعمار. وقالت وايتلي إنه غالبا ما يكون مرئيا بسبب ظهور حبيبات من العرق المتساقط على الجلد، أو على شكل بقع رطبة على الملابس.

وتابعت: “إنها مشكلة شائعة نسبيا – يُعتقد أنها تؤثر على واحد من كل ثلاثة أشخاص من كل 100. ويمكن أن تتطور الحالة في أي عمر، على الرغم من أنها تبدأ عادة أثناء الطفولة. وغالبا ما يُفترض خطأ أن فرط التعرق لا يمثل سوى مشكلة للأشخاص خلال أشهر الصيف الدافئة، مع اندهاش الكثيرين لمعرفة أن التعرق المفرط يمكن أن يحدث في أي وقت من العام، بما في ذلك خلال فصل الشتاء”.

لماذا نتعرق عندما نكون متوترين؟، هل يختلف “العرق الناتج عن الإجهاد” عن العرق المرتبط بالتمرين أو درجة الحرارة؟.

قالت وايتلي: “بشكل عام، إن المعدل الذي نتعرق فيه يعتمد على درجة حرارة أجسامنا، وبالتالي كلما زادت سخونتنا زادت احتمالية تعرقنا. لذلك، ليس من المستغرب أن نتعرق عندما نمارس الرياضة أو نكون في مناخ دافئ. ومع ذلك، هناك سبب رئيسي آخر للتعرق المفرط، وهو المواقف التي نشعر فيها بالعاطفة أو القلق – مثل تعرق راحة اليد أثناء مقابلة عمل. وفي هذه الحالات، غالبا ما يتم تنشيط هرمونات التوتر لدينا، ما يؤدي إلى زيادة التعرق في الغدد المفرزة، على عكس الزيادة في درجة حرارة الجسم وحدها التي تؤدي إلى تعرق الفرد”.

هل يؤثر نظامنا الغذائي على مقدار التعرق؟

قالت وايتلي: هناك عدة أسباب تجعلنا نتعرق عندما نأكل. الطعام الساخن، سواء كان ساخنا في درجة حرارته أو بهاراته الساخنة، يمكن أن يجعلنا نتعرق. وتحتوي القناة الهضمية على العديد من الهرمونات والأطعمة المختلفة يمكن أن تسبب العديد من ردود الفعل المختلفة، بما في ذلك التعرق. ويمكن للأطعمة التي تحفز إفراز الأنسولين أو تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة أن تجعل الناس يتعرقون. ومع ذلك، فإن الأشياء التي تجعل شخصا ما يتعرق قد لا تجعل شخصا آخر يتعرق بالضرورة – يمكن أن تكون ردود فعل الطعام هذه فردية جدا”.

هل هناك سبب للتعرق الموضعي؟

أوضحت وايتلي أنه نادرا ما تحدث حالات طبية عندما تنمو الألياف العصبية مرة أخرى بعد الجراحة. ومع ذلك، في معظم الأحيان، يكون الأمر فرديا للغاية ويتعرق الأشخاص المختلفون أكثر من مناطق مختلفة عن غيرهم. ولا يوجد سبب طبي واضح لذلك.

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متى يكون التعرق مؤشرا على المرض أو أنك قد تصاب بشيء ما؟

إذا كان تعرقك يؤثر على عملك اليومي، وحياتك الشخصية، ويؤثر على احترامك لذاتك أو ثقتك بنفسك، فمن المفيد دائما الاستعانة بخبرة طبيبك الذي يمكنه إحالتك لمزيد من الفحص أو العلاج، خاصة إذا كان الأمر كذلك. وتعتقد وايتلي أن هناك حالة أخرى قد تتسبب في حدوثها.

وأضافت إذا واجهت أيا من الأعراض التالية أثناء التعرق المفرط، فعليك طلب المساعدة من طبيب عام مؤهل يمكنه التحقيق في الأمر بشكل أكبر:

• استمر لمدة ستة أشهر على الأقل.

• يمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية.

• يحدث مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

• يحدث ذلك في الليل (التعرق الليلي).

• لديك تاريخ عائلي من التعرق المفرط.

• كنت تتناول دواء لحالة أخرى.

المصدر: إكسبريس

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