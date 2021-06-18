ليبيا- شدد رئيس مجلس النواب الإيطالي “روبرتو فيكو” على إمكانية قيام أوروبا بلعب دور مهم في المصالحة، وإعادة توحيد ليبيا عبر حفظ وقف إطلاق النار.

وبحسب ما ورد في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد، جاء موقف “فيكو” خلال لقاءه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في روما، وفيه أشار إلى أهمية المساعدة الأوروبية لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار والظروف الأمنية، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب الموجودين حاليا في ليبيا.

وأكد “فيكو” أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا المتمثلة في وقف إطلاق النار، وبدء عملية الاستقرار المؤسساتي في ليبيا التي من المفترض أن تقود إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل، مع الإشارة لأهمية أهمية مؤتمر برلين 2 للعملية الانتقالية في ليبيا.

وأضاف “فيكو” بالقول: “لقد تحدثت مع الرئيس صالح حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى الملحة أمام مجلس النواب الليبي بداية من الموافقة على الميزانية والإصلاحات وقانون الانتخابات وأكدت استعداد إيطاليا لتعزيز الحوار بجميع أشكاله”.

وقال “فيكو”: إن استقرار ليبيا استقرار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأن التزام أوروبا والحكومات والبرلمانات بتحقيق هذا الهدف يعتبر أمرًا أساسيًا.

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