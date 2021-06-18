روسيا – أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سفراء بلدان رابطة الدول المستقلة ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيه على نتائج قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن لافروف استقبل الوزير البيلاروسي في موسكو امس وسفراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وأطلعهم “على النتائج الرئيسية للمباحثات الروسية الأمريكية على مستوى القمة، التي عقدت مؤخرا في جنيف”.

وأضاف البيان أن “المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول القضايا الملحة الأخرى لجدول الأعمال الدولي والإقليمي”.

وكانت قمة الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف يوم 16 يونيو قد تطرقت إلى الوضع في بيلاروس.

وقال الرئيس الأمريكي في أعقاب القمة إنه أعرب خلال اللقاء مع بوتين عن قلقه إزاء الوضع في هذا البلد، بينما أكد الكرملين وجود خلافات بين موسكو وواشنطن حول بيلاروس.

المصدر: RT

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