روسيا – أعلن أصحاب مشروع “ماشا والدب” للرسوم المتحركة عن خطتهم لإخراج 4 أفلام كارتون قصيرة جديدة مستوحاة من مسلسل “ماشا والدب” بحلول عام 2024.

كما أكدوا عزمهم على أن يخرجوا بحلول عام 2025 فيلم “ماشا والدب” الطويل للرسوم المتحركة والذي يستغرق عرضه ساعتين.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لورشة Animaccord السينمائية الروسية للرسوم المتحركة.

وقال المكتب الصحفي إن “الإطار الواسع للفيلم يسمح لنا بتوسيع بطولة الفيلم وعرض مغامرات أبطاله في ظروف المدينة وليس في الغابة فقط، الأمر الذي سيستقطب مجموعات أجيال أخرى من الأطفال، بمن فيهم أطفال الأحياء السكنية الذين ترعرعوا تحت تأثير حلقات أولى من مسلسل “ماشا والدب” وسنحاول بالطبع الحفاظ على القيم الأساسية التي صاغها صاحب المشروع ، أوليغ كوزوفكوف، والتي تقوم على العلاقات بين الطفل ووالديه والصداقة والموسيقى والفكاهة.

وحسب خطة إنتاج الأفلام للورشة فإن أول فيلم قصير للرسوم المتحركة بعنوان “ماشا والدب، ملك الجليد” سيعرض في عطلة رأس السنة عام 2022. كما تم إقرار خطة إخراج فيلم “ماشا والدب” الطويل للرسوم المتحركة.

يذكر أن “ماشا والدب” يعد من أكثر أفلام الأطفال الخمسة طلبا في العالم وأكثر أفلام الأطفال الثلاثة شعبية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

المصدر: تاس

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