ليبيا – أكد المحلل العسكري والأمني الليبي محمد الترهوني أن مصر تعمل على زيادة الدعم والتنسيق، خاصة المعلوماتي مع الأطراف الليبية في مكافحة الإرهاب، واستمرار دورها الداعم الذي ساهم في تحرير مساحات كبيرة من التنظيمات التكفيرية.

الترهوني وفي تصريح لـ”العين الإخبارية” أمس الخميس رأى أن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل لن تخلو من التنسيق لدعم لجنة 5+5 العسكرية، واتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة وحل المليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ونوه إلى أن مصر هي من حددت الخط الأحمر سرت – الجفرة، ومبادرة القاهرة هي التي أفضت إلى العملية السياسية التي وصلت بالبلاد إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة موحدة للبلاد فيما بعد.

الترهوني أشار إلى أن القاهرة تريد أن تنسق مع السلطات الليبية لمزيد من الضغط الدولي لإخراج المرتزقة مع الحوارات الجارية مؤخرًا بين أنقرة والقاهرة.

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