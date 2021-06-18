مصر – تستعد وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، للإعلان عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة “نصر E70″، التي سيجري إنتاجها بشركة النصر للسيارات لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، إن إطلاق السيارة الكهربائية “نصر E70” سيجري بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، غداً الأربعاء، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وتستعد الشوارع المصرية، لاستقبال أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في عام 2022، بعد بدء التجارب العملية لاختبار السيارة E70 ، الصينية الأصل، لمدى ملائمتها للأجواء المصرية.

ويأتي صناعة أول سيارة كهربائية في إطار توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بعد توجيهات رئاسية. وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى توطين الصناعة على أن يبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر نحو 58% في المرحلة الأولى، وبحيث ترتفع هذه النسية على مدار سنوات التنفيذ، وتبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه مصري، على أن تٌُطرح منها ثلاث فئات، حسب قدرة البطارية ومدي السير.

وتعمل اللجنة المشكلة لتنفيذ المنظومة من وزارتي قطاع الأعمال والتنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، تعمل حاليا على اختيار الأماكن المقترحة لتدشين محطات الشحن الكهربائي المستهدف أن يتم إنشاء نحو 3000 محطة منها.

وقال مصدر بلجنة تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، إن هناك حوافز سيتم الإعلان عنها قريبا لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي لإحلال سياراتهم بسيارات كهربائية جديدة.

المصدر: الوطن

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