مصر – تنطلق اليوم في دار الأوبرا في القاهرة، فعاليات “عام التبادل الإنساني” بين مصر وروسيا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ونائبة وزير الثقافـة الروسي أولغا ياريلوفا.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن الوزيرة عبد الدايم قولها، إن “عام التبادل الإنساني” المصري-الروسي يأتي تأكيدا للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو، وتكثيفا للتعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن برنامج الفعاليات يشهد عددا من الأنشطة التبادلية المتنوعة التي تعكس الحراك الإبداعي في المجتمعين، مؤكدة أهمية دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

وكانت وزارة الثقافة المصرية أعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل وتختتم في مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو.

وقد تم اختيار روسيا كضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة إلى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسي على الأدب المصري مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الكتب المترجمة بين العربية والروسية.

المصدر: الأهرام

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