العراق – توفيت الشاعرة العراقية المعروفة لميعة عباس عمارة صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 92 بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلا في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى شعراء واقرباء الشاعرة على صفحات التواصل الاجتماعي رحيل عمارة.

ولميعة عباس عمارة شاعرة عراقية محدثة. تعد محطة مهمة من محطات الشعر في العراق ولدت الشاعرة لعائلة عريقة ومشهورة في بغداد حيث عمها صائغ الفضة المعروف زهرون عمارة وكانت ديانة العائلة صابئية مندائية عراقية في منطقة الكريمات وهي منطقة تقع في لب المنطقة القديمة من بغداد، والمحصورة بين جسر الاحرار والسفارة البريطانية على ضفة نهر دجلة في جانب الكرخ سنة 1929م.وجاء لقبها عمارة من مدينة العمارة حيث ولد والدها.

حصلت عمارة على إجازة دار المعلمين العالية سنة 1950م، وعينت مدرسة في دار المعلمات. تخرجت في دار المعلمين العالية سنة 1955.وهي ابنة خالة الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد.