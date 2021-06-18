السعودية – تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.

وجرى خلال الاستقبال “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: “واس”

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