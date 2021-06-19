لندن – ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين الإنجليزي والإسكتلندي على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن امس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك على مدار دقائق المباراة التي كان فيها المنتخب الإنجليزي أفضل نسبيا.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الأولى على كرواتيا بهدف دون رد.

وجمع المنتخب الإسكتلندي أول نقطة في البطولة القارية بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام التشيك بهدفين نظيفين.

وتعادل في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها منتخبا كرواتيا والتشيك بهدف لكل منهما.

– ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات جولتها الثانية:

1- التشيك 4 نقاط (من فوز وتعادل).

2- إنجلترا 4 نقاط (من فوز وتعادل).

3- كرواتيا نقطة واحدة (بعد خسارة وتعادل).

4- إسكتلندا نقطة واحدة (بعد خسارة وتعادل).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر : RT

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