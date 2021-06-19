ليبيا – تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 غدا الأحد اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة.

الاجتماع سيناقش وفقاُ لقناة”ليبيا الحدث” ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وسيتطرق اجتماع اللجنة إلى تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة.

كما سيبحث الاجتماع المقرر عقده الأحد، ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، ومتابعة مخرجات الاجتماع السابق.

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