الأرجنتين تنتج 450 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي

الأرجنتين تنتج 450 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي

الأرجنتين – أعلن المختبر الأرجنتيني “ريتشموند” أنه تمكن من إنتاج أول دفعة قدرت بحوالي 448625 جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

وقال المختبر: “لقد أكملنا إنتاج أول 448625 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا. ننتظر حاليا موافقة الهيئة التنظيمية الوطنية (ANMAT) ومعهد غماليا الروسي”.

وشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في الرابع من يونيو الجاري عبر خاصية الفيديو، بإطلاق إنتاج اللقاح الروسي في الأرجنتين.

وأعلنت موسكو لاحقا، عن “تسليم العنصر النشط للإنتاج” للأرجنتين في الثامن من يونيو الحالي.

المصدر: “نوفوستي”

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