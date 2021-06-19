ليبيا – قال صلاح الدين البكوش المحلل السياسي المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الوطن (سابقًا) بقيادة السويحلي إن تأخر اعتماد الميزانية من الناحية الاقتصادية هو أمر فني ومعروف فمنذ عام 2012 قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقييم عملية تطوير الميزانية الليبية وما إلى ذلك وقدم اعتراضات ونصائح كثيرة لم تطبق حينها.

البكوش أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عملية تطوير الميزانية في ليبيا غير عقلانية إطلاقاً لكن هذا ليس السبب في تعطيل الميزانية لأن السبب سياسي.

ولفت إلى أن بعثة الامم المتحدة أصدرت بيان تحذر فيه من إغلاق محتمل لمنشآت نفطية وبعد ان اغلق التصدير من ميناء الحريقة والسبب انعدام الميزانية لمؤسسة النفط بسبب عدم إقرار مجلس النواب للميزانية، مبيناً أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة تحرك لزيادة الضغط على مجلس النواب عن طريق تصريحه في اجتماعه بلجنة المالية بالمجلس حول ضرورة اقرار الميزانية وأن تأخرها يضر بمصالح الشعب واصفاً ذلك بالخطوة الجيدة لزيادة الضغط.

وأضاف: “يجب أن نعلم بأن العملية سياسية عملية ابتزاز بامتياز لأن المبعوث الأممي في اجتماعه عبر الفيديو في ملتقى الحوار السياسي في 27 من الشهر الماضي، قال إنه سيحول إشكالية القاعدة الدستورية لمجلس النواب على ان يقدموا فيها حلاً ومع حلول 15 أو 20 يونيو لم يقدم اي شيء لا مجلس النواب ولا الدولة ومن غير المتوقع ان يقدما أي شيء في خلال الـ72 ساعه القادمة، وقال إنه سيأتي لملتقى الحوار السياسي ليعقد إجتماعاً مباشر خلال ثلاث اسابيع وانتهت يوم الخميس الماضي الثلاث اسابيع ولم يعقد ذلك الاجتماع”.

كما تابع: “عقيلة صالح أجل اجتماع مجلس النواب إلى حين الاستماع لمجلس الوزراء من جديد حول الميزانية في يوم 29 يونيو، بمعنى انه سينتظر ما لذي ستقوم بهِ البعثة الأممية ولجنة الحوار فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية والمناصب السيادية قبل أن يفرج على الميزانية يعني ابتزاز واضح جداً والامم المتحدة ويان كوبيتش رفع الضغط على مجلسي النواب والدولة التي كانت تمليه وليامز وبذلك استطاع عقيلة صالح أن يبتز”.

واعتقد أن الدبيبة قبل أن يلجأ لما يسمى بـ”الحل النووي” وهو الذهاب لترتيبات مالية كما حصل مع حكومة السراج، لديه فرصة للحصول على الموافقة على الميزانية من مجلس النواب واذا ما تحرك بأعضاء المجلس وهم أغلبية الذين يريدون تمرير الميزانية ويتخطى عقيلة صالح لأنه إن تخطى مجلس النواب قد يستغل ذلك عقيلة صالح للانفصال تماماً عن الاتفاق السياسي وحكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق بحسب قوله.

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