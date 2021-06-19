ليبيا – قال اللواء خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية 5+5، إن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مازال يراوح مكانه، معتبراً أن النقاش والتفاوض بشأنه لا يزال في خطواته الأولى.

التميمي نفى في تصريح لموقع”العربية. نت” إحراز تقدم في تنفيذ هذا البند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع، قبل حوالي 8 أشهر في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف التميمي خلال حضوره ملتقى إقليميا في تونس العاصمة حول “مأزق المرتزقة بليبيا ومخاطره على الأمن والسلام الإقليمي”، أن هناك توافقا تاما بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على ضرورة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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