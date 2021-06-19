ألمانيا – تأهل الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما إلى نهائي بطولة هاله الألمانية لكرة المضرب اليوم السبت، بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور نصف النهائي.

وحسم روبليف المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-1 و3-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة.

وسيواجه روبليف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.3 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية بين الكندي فيليكس أوجر ألياسيم والفرنسي أوغو هامبرت.

وسيحاول روبليف الفوز باللقب التاسع خلال مسيرته الاحترافية والثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام الهولندية في مارس الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

Share and Enjoy ! 0 Shares