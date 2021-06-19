القاهرة – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والسعودية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد السيسي خلال استقباله وزير التجارة السعودي في القاهرة ماجد بن عبد الله القصبي حرص القاهرة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن “السيسي طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، مؤكدا على “أن موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة، يعتبر جزءا من أمن مصر القومي”.

وأضاف راضي: “اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي ودوره الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، كما استعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة”.

وأشار إلى “التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين”.

بدوره، ثمن القصبي “دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي”، مشيدا بـ”النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر”.

وقال، إن “هذا أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما أنعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في البلاد على ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار”.

المصدر: “المصري اليوم”

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