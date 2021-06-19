ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن عودة دفعة من المرتزقة من ليبيا إلى سوريا اقترنت بإخراج نحو 200 مرتزق من التابعين لتركيا إلى الأراضي الليبية.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أنه وبذلك يكون 235 مرتزق عادوا إلى سوريا خلال هذا الشهر مقابل إرسال 300 مكانهم أي أنها عملية تبديل وليست عملية إفراغ ليبيا من المرتزقة وانتهاء وجودهم هناك.

ولفت إلى أن بعض الذين عادوا من هناك جرى اعتقالهم من قبل فصيل الحمزات بتهم “ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا” وكأنما دور المرتزقة في ليبيا حماية حقوق الإنسان.

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