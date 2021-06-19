فرنسا – سجل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام أسرع زمن بجولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بسباق جائزة فرنسا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وعزز بذلك فرستابن من فرصته في تحقيق مركز أول المنطلقين في وقت لاحق اليوم.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركز الخامس بفارق ثانية كاملة تقريبا عن فرستابن.

وتفوق فرستابن (23 عاما) على الجميع في هذه الجولة عندما قطع مضمار بول ريكار في حلبة لوكاستوليه في دقيقة واحدة و31.300 ثانية، بينما سجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثاني أسرع زمن بعدما تفوق في جولة التجارب الحرة الأولى أمس وتخلف بفارق ضئيل للغاية (0.008 ثانية) عن فرستابن في الجولة الثانية.

وتخلف بوتاس بفارق 0.747 ثانية عن فرستابن في جولة اليوم بعد فشله في تحقيق أي نقاط في آخر سباقين بينما تحوم الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث تلاه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الثاني الذي فاز بالسباق الماضي في باكو قبل أسبوعين.

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في قائمة السائقين بعد أول ست جولات من الموسم متخلفا بفارق أربع نقاط عن فرستابن واليوم تخلف بفارق 0.966 ثانية عن السائق الهولندي.

وتفوق مرسيدس بطل العالم في جميع جولات التجارب في السباقين اللذين أقيما على حلبة لوكاستوليه منذ عودتها لبرنامج سباقات البطولة في 2018 بينما فاز هاميلتون بالسباقين من مركز أول المنطلقين.

وألغي السباق في العام الماضي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

المصدر: رويترز

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