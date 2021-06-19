بوتين يهنئ غوتيريش على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

بوتين يهنئ غوتيريش على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنطونيو غوتيريش على إعادة انتخابه لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الرئيس بوتين في تهنئته: “أنا متأكد من أن نشاطكم سيؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية آليات الأمم المتحدة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعادت انتخاب، أنطونيو غوتيريش امس أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

وتولى السياسي البرتغالي السابق، منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في يناير 2017.

ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 يناير 2022.

وغوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الإشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015.

المصدر: وكالات

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